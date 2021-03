Herr Engelberger, Sie sind in Quarantäne. Wie geht es Ihnen?

Ja, ich bin in Begleitquarantäne, weil unser Sohn mit seiner ganzen Klasse in Quarantäne musste. Er ist aber negativ, und fällt am Montag auch ein zweiter Test negativ aus, können wir die Quarantäne wieder verlassen. Das Beispiel zeigt, dass wir mit breitem und schnellem Testen durchaus die Chance haben, Ansteckungsketten zu unterbrechen. )