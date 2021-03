Bezirksgericht Bülach – Verbaler Scharfschütze sieht sich als Opfer der Justiz Ein Mann bedrohte mehrere Menschen, darunter Justizdirektorin Jacqueline Fehr, per Mail mit dem Tod. Dafür gibt es nun eine bedingte Geldstrafe. Doch der Informatiker hat bereits neue Opfer gefunden. Daniela Schenker

Die Mails des Informatikers waren voll von Beschimpfungen und Drohungen. Bild: Archiv

Seine Waffe war die Tastatur, seine Zielscheiben Regierungsrätin Jacqueline Fehr, ein Oberrichter und ein Angestellter der Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK). Sie bombardierte der heute 42-jährige Schweizer mit Mails. Die meisten Fluchwörter sind nicht dazu geeignet, wiedergegeben zu werden. Der Mann drohte den Empfängern seiner wortreichen Elaborate, ihr Leben zur Hölle zu machen. «Sie werden in den letzten Minuten ihres erbärmlichen Lebens so leiden, dass Sie mich nie mehr vergessen werden.» Oder er erkundigte sich, ob der Adressat bereits Polizeischutz organisiert habe: «Immer gut aufpassen, so einer wie du kommt mir grad gelegen.» Justizdirektorin Fehr drohte er unter anderem: «Das, was Sie mir angetan haben, wird sich eines Tages rächen. Man wird Sie leblos in einem Graben finden.»