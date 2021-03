Gemeindeordnung von Bassersdorf – Verbot von Landverkauf in der «Dorfverfassung» verärgert den Gemeinderat Die Gemeindeversammlung von Bassersdorf hat am Donnerstag über das neue Grundregelwerk der Gemeinde diskutiert, bevor es an die Urne kommt. Dabei hagelte es Änderungsanträge. Christian Wüthrich

Vor spärlich besetzten Reihen verhandelten die Bassersdorfer Stimmberechtigten in der BXA-Sporthalle die Ausgestaltung ihrer neuen Gemeindeordnung. Foto: Chr. Wüthrich

An Diskussionsstoff mangelte es nicht an der vorberatenden Gemeindeversammlung von Bassersdorf. Zwar stand nur ein Haupttraktandum auf dem Programm, dieses wollte allerdings gründlich behandelt sein: die neue Gemeindeordnung. Das lockte am Donnerstagabend – eine halbe Stunde früher als sonst üblich – 71 Stimmberechtigte in die BXA-Sporthalle. Prompt in die «fiese (Zeit)Falle» getappt, ist der RPK-Präsident RPK-Präsident Bernhard Dettwiler (EVP). Dennoch traf er gerade noch rechtzeitig für seinen Auftritt ein, als Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) ihre Einleitung soeben abgeschlossen hatte.