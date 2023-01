Silvesterbilanz der Polizei – Verbotene Feuerwerke, brennende Abfalleimer und ein vermeintlicher Bombenalarm Die Einsatzkräfte waren an Silvester im Dauereinsatz. In Rapperswil kam es zu einer verhängnisvollen Meldung. Lisa Aeschlimann

Die Polizei beschäftigte vor allem das (nicht eingehaltene) Feuerwerksverbot rund ums Seebecken. Foto: Boris Müller

Am meisten Aufregung herrschte gestern Abend zwar in Seenähe – aber nicht in Zürich: In Rapperswil kam es wegen eines vermeintlichen Bombenalarms am Bahnhof zu Grossermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen. Als diese den Besitzer der Nummer ausmachen konnte, von welcher der Bombenalarm abgesetzt worden war, zeigte sich, «dass seine Natelnummer für diesen Scherz missbräuchlich verwendet wurde.»

In der Stadt hatten die Einsatzkräfte auch viel zu tun – es blieb jedoch mehrheitlich friedlich. Das schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Zwischenbilanz. Zahlreiche Besuchende hätten sich jedoch nicht an das Feuerwerksverbot gehalten und Feuerwerk inmitten der Menschenmenge gezündet. In diesem Zusammenhang kontrollierte die Stadtpolizei mehrere Personen und stellte nicht abgebrannte Feuerwerkskörper sicher.

Zwei Personen wurden durch Feuerwerkskörper verletzt. Eine musste für weitere Abklärungen ins Spital.

In der ganzen Nacht kam es immer wieder zu Meldungen wegen tätlicher Auseinandersetzungen. Um halb ein Uhr morgens griff die Stadtpolizei einen 20-jähriger Mann mit oberflächlichen Schnittverletzungen am Bein und Kopf im Kreis 1 auf. Er wurde zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Detektive der Stadtpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

12 zusätzliche Sanitäterinnen aufgeboten

85 Einsätze leisteten die Sanitäterinnen und Sanitäter von Schutz und Rettung Zürich (SRZ) zwischen 16 Uhr nachmittags und 6 Uhr morgens – 12 zusätzliche Rettungssanitäterinnen und -sanitäter wurden dafür aufgeboten. Das grosse Feiern in der Innenstadt und rund um das Zürcher Seebecken habe zwar naturgemäss viele Einsätze für den Rettungsdienst mit sich gebracht, allerdings habe sich auch das im Rahmen gehalten.

Zwischen dem 24. Dezember 2022 bis zum 1. Januar 2023 rückten die Sanitäterinnen insgesamt 783 Mal aus. Auf Stadtgebiet waren es 549 Einsätze und ein Drittel ausserhalb – davon viele mit Notarzt. Im Vergleich zum Vorjahr (734 Einsätze) seien das nur unwesentlich mehr Einsätze für den Rettungsdienst. Das schreibt SRZ in einer Mitteilung.

Die Berufsfeuerwehr war vor allem mit Kleinbränden in Kübeln und Containern oder mit Brandmeldeanlagen, die beispielsweise wegen Feuerwerksrauch einen Alarm ausgelöst hatten, beschäftigt. Sie rückte über die Festtage 84 Mal aus. Das sind praktisch gleich viele Einsätze wie letztes Jahr (88). Für die Silvesternacht hat man zusätzliche 18 Personen aus der Milizfeuerwehr aufgeboten.

Ebenso verstärkte sich auch die Einsatzleitzentrale für die Silvesternacht. Drei zusätzliche Calltaker waren in der Schicht. In der vergangen Nachschicht wurden über 350 Notrufe entgegengenommen. Daraus resultierten rund 280 disponierte Einsätze.

Lisa Aeschlimann ist Redaktorin im Ressort Zürich. Sie schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und Justiz. Mehr Infos @lisaaeschlimann

