Film-Provokateur Paul Verhoeven – Verbotene Frauenliebe im Kloster Der Regisseur von «Basic Instinct» hat einen Film über lesbische Nonnen gedreht. Wir treffen ihn und reden über – Bücher. Matthias Lerf Pascal Blum

Aufbegehren gegen die kirchliche Macht: Virginie Efira als Nonne Benedetta (rechts) und Daphne Patakia als Bartolomea. Foto: PD

Was steckt bloss in der schweren Tasche, die Paul Verhoeven (83) da mitschleppt? Der Eispickel aus «Basic Instinct», jenem Film, der ihn als Provokateur weltberühmt gemacht hat? Die Marienstatue aus seinem neuen Film «Benedetta», die von den Nonnen zum Dildo umfunktioniert wird? «Nein», sagt der holländische Regisseur kichernd, «da ist nichts Anrüchiges. Es sind nur ein paar Bücher, meine Evangelien.» Dann zieht er das erste hervor, und das Interview kann beginnen.

«Schändliche Leidenschaften»

Regisseur Paul Verhoeven mit einem der Bücher, das er immer dabeihat: «Immodest Acts», die Vorlage zu «Benedetta». Foto: afp

Das Buch sieht ziemlich zerlesen aus. Es trägt den Titel «Immodest Acts – The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy», in Deutsch heisst es «Schändliche Leidenschaften». Erschienen ist es 1986, geschrieben hat es die US-Historikerin Judith Cora Brown. «Ein Sachbuch, aber ein guter Ausgangspunkt», sagt Verhoeven.