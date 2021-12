Osaka, Japan – Verdächtiger bei Brandkatastrophe in kritischem Zustand Bei einem Feuer in der japanischen Metropole Osaka sind 24 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

War es Brandstiftung? Trauernde beten vor dem ausgebrannten Gebäude. (18. Dezember 2021) The Yomiuri Shimbun via AFP/Mami Nagaoki Bei dem Hochhausbrand in Osaka kamen mehrere Menschen ums Leben. AFP/Jiji Press Seit einer Brandkatastrophe im berühmten Tokioter Rotlichtviertel Kabukicho vor 20 Jahren mit 44 Toten hat es bei einer Feuerkatastrophe nicht mehr so viele Opfer gegeben. AFP/Jiji Press 1 / 6

Darum gehts Infos einblenden Bei einem Brand in Osaka, Japan, sind 24 Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Der mögliche Verursacher des Brandes wird laut Fernsehbericht in einem Spital behandelt.

Der Mann, der als möglicher Verursacher für den Brand in einer psychiatrischen Klinik in der japanischen Metropole Osaka mit 24 Toten gilt, befindet sich Medienberichten zufolge in einem kritischen Zustand. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete am Samstag unter Berufung auf Polizeikreise, dass der 61-jährige frühere Patient der Klinik in einem Spital behandelt wird. Die Polizei ermittelt laut Berichten wegen Brandstiftung.

Die Polizei untersucht demnach ein kleines Feuer in der Wohnung des Mannes kurz vor der Brandkatastrophe in dem Geschäftsgebäude, in dem die Klinik untergebracht war. Dabei war der vierte Stock des Gebäudes komplett zerstört worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kamen dabei 24 Menschen ums Leben, vier weitere wurden verletzt. Der Zustand der Verletzten sei unklar.

War der Ausgang blockiert?

Japanische Medien berichteten, dass die meisten Opfer vermutlich eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hatten. Sie konnten demnach möglicherweise nicht fliehen, da der Ausgang blockiert war.

Den Berichten zufolge sahen einige Patienten der Klinik, wie ein Mann einen Beutel mit einer leicht entflammbaren Flüssigkeit in die Nähe eines Heizgeräts gestellt hatte. Anschliessend stiess er die Papiertüte um, wodurch ein Feuer entfacht wurde.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.