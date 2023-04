Zweifache Mitte in Wallisellen – Verein ändert wegen Partei den Namen «die mitte» ist ein politischer Verein aus Wallisellen, «Die Mitte» eine nationale Partei. Damit es nicht länger zu Verwechslungen kommt, heisst der Verein nun «mitti8304». Alexander Lanner

In Wallisellen trat ein lokaler Verein bisher unter dem Namen «die mitte» auf. Um Verwechslungen mit der nationalen Partei «Die Mitte» künftig zu vermeiden, heisst er neu «mitte8304». Foto: all

Seit 2017 besteht in Wallisellen der politische Verein «die mitte». 2021 beschloss die nationale CVP, fortan unter dem Namen «Die Mitte» aufzutreten. Die Verwirrung in der Unterländer Gemeinde war damit perfekt. So kandidierte bei den letztjährigen Erneuerungswahlen der bisherige Stadtrat Tobias Meier Kern – 2010 noch als CVP-Mitglied in die Exekutive gewählt – nur noch als Mitglied des politischen Vereins «die mitte». Schulpflegerin Kathrin Wydler hingegen – 2014 ebenfalls als CVP-Mitglied ins Amt gewählt – trat 2022 sowohl für den politischen Verein «die mitte» als auch für die nationale Partei «Die Mitte» an.