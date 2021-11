Gemeindeversammlung – Verein weibelt für fixen Pumptrack in Steinmaur An der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember stimmt Steinmaur darüber ab, ob der Gemeinderat ein Projekt ausarbeiten muss. Astrit Abazi

Der asphaltierte Pumptrack könnte ähnlich aussehen wie der in Opfikon. Foto: PD

Ein Verein von Eltern und Kindern aus Steinmaur setzt sich seit Monaten für einen asphaltierten Pumptrack ein. Nach langen Vorbereitungsarbeiten reichten die Vereinsmitglieder im März eine Einzelinitiative ein. An der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember werden nun die Stimmberechtigten darüber entscheiden, ob ein konkretes Projekt ausgearbeitet werden kann. Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Initiative.

Der Verein Pumptrack Steinmaur tritt professionell auf: Mit eigener Website und sogar einem Video, das eigens für die Initiative produziert wurde. Der lange Weg hat aber bereits vor zwei Jahren begonnen: Damals hatten vier Drittklässler einen Brief an die Primarschule Steinmaur verfasst. In diesem baten sie Schulpflegepräsidentin Franziska Rickli und den damaligen Schulleiter Ueli Schwab um einen Pumptrack. Dieser kam auch zustande, musste allerdings nach wenigen Wochen wieder abgebaut werden. Für die Eltern und ihre Kinder war klar: Es muss eine permanente Lösung her.