«Rassismus ist ein Problem» – Vereinte Nationen fordern Untersuchung im Fall Jacob Blake Nachdem Polizisten einem 29-jährigen Afroamerikaner mehrmals in den Rücken geschossen haben, hat sich nun auch Antonio Guteres involviert. Der Fall müsse aufgeklärt werden, so der UN-Generalsekretär.

Darum gehts Infos einblenden In den USA haben Polizisten einem Afroamerikaner acht Mal in den Rücken geschossen.

Der Polizeieinsatz wurde auf Video ausgezeichnet und hat im ganzen Land Proteste ausgelöst.

Der Afroamerikaner hat die Schiesserei überlebt, doch ist er nun gelähmt.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres verlangt eine lückenlose Aufklärung. Rassismus sei überall ein Problem – auch in seiner Organisation.

Nach dem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Wisconsin, bei dem der 29-jährige Afroamerikaner Jacob Blake in den Rücken geschossen wurde, haben die Vereinten Nationen eine Untersuchung gefordert. Es sei wichtig, dass der Fall «komplett untersucht» werde, sagte ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag vor Journalisten in New York. Ausserdem sei es wichtig, dass die Menschen friedlich protestieren dürften.

«Rassismus ist etwas, dass in jeder Gesellschaft – sei es in den USA oder in jedem anderen Land auf der Welt – angegangen werden muss, es ist ein Problem, auch in Organisationen, darunter auch unserer eigenen», sagte der Sprecher weiter.

Antonio Guterres bei einem Treffen in Genf. (24. Februar 2020) KEYSTONE

Bei dem Polizeieinsatz war der 29-jährige Blake am Sonntag in der Stadt Kenosha mehrfach in den Rücken geschossen worden. Der Familienvater liegt im Krankenhaus, nach Angaben seiner Familie ist er von der Hüfte abwärts gelähmt. Der Fall wird derzeit nach den Regelungen in Wisconsin von der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates untersucht. Er hatte die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt neu angefacht, die vom Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis Ende Mai ausgelöst worden waren.

SDA