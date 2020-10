Vierter zu Null-Sieg für Rafzerfeld in Serie

Rafzerfeld gewann beim punktelosen Elgg 2:0. «Wir sind vor dem Tor zu wenig kaltschnäuzig. Fast wie eine Blockade», wetterte Elgg Trainer Adi Schibli. Sein Team war sehr bemüht, agierte aber unglücklich. Dies nutzten die Rafzer aus und konnten mit zwei Toren, die zum richtigen Zeitpunkt fielen, reüssieren.

Rafzerfeld feierte in Elgg seinen vierten zu Null-Sieg in Serie. Trainer Roger Hummel zum Sieg in Elgg: «Es war wie erwartet schwierig. Sie haben null Punkte und deshalb haben sie wie Löwen gekämpft.» Der Erfolg gehe absolut in Ordnung, weil Elgg nur zwei Torchancen gehabt habe. Doppeltorschütze Ueli Spühler glänzte in Elgg einmal mehr. «Er hat Goalgeterqualitäten, und darüber sind wir sehr froh», berichtet Hummel. Spühlers Effort war insofern wichtig, weil der sonstige Rafzer Topskorer, Joel Pfiffner, bereits das dritte Mal wegen des Coronavirus in der Rekrutenschule beim Team fehlte. «Wenn wir Glück haben, ist Joel am kommenden Wochenende wieder bei uns dabei», hält Roger Hummel fest.

FC Elgg – FC Rafzerfeld 0:2 (0:0). Tore: 48. Spühler 0:1. 77. Spühler 0:2.