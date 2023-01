Vor Kontrolle geflohen – Schüsse auf die Polizei bei Verfolgungsjagd Zwei Personen flüchteten am Montagmorgen in Grandson vor der Polizei. Bei der Verfolgungsjagd bis nach Biel schossen sie mehrmals auf das Einsatzfahrzeug.

In Vingelz, einem Quartier von Biel am See, war die Verfolgungsjagd zu Ende. Foto: pam (BT)

Polizeikontrolle geriet ausser Kontrolle: Bei einer Verfolgungsjagd von Grandson VD bis nach Biel wurde mehrfach auf die Polizei geschossen.

Am frühen Montagmorgen gegen 4.15 Uhr fielen einer Patrouille der Waadtländer Polizei am Bahnhof Grandson zwei Personen auf, die sich verdächtig verhielten. Als diese in ein Auto stiegen und losfuhren, verfolgten die Polizisten das Auto und wollten es kontrollieren.

Die Verdächtigen taten erst so, als würden sie anhalten, fuhren dann aber mit hoher Geschwindigkeit davon. Wiederum nahm die Polizei die Verfolgung auf. Wenige hundert Meter später schoss einer der Autoinsassen unvermittelt mehrfach auf das Polizeiauto, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Waadt heisst.

Die Patrouille folgte dem Auto trotzdem weiter, nun aber mit einem Sicherheitsabstand. Zwischen Onnens und Corcelles-Concise hielt das Auto in einem Kreisel an. Eine der beiden Personen stieg aus und schoss erneut mehrmals auf die Einsatzkräfte. Verletzt wurde dabei niemand.

Suche mit Helikoptern

Danach flüchteten die beiden mit übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Neuenburg, worauf die Polizei sie aus den Augen verlor. Aufgrund der Umstände setzte die Polizei der Kantone Waadt, Neuenburg, Bern und Freiburg ein umfangreiches Fahndungsdispositiv ein. Auch Spezialeinheiten und zwei Helikopter der Schweizer Luftwaffe und der Waadtländer Polizei standen im Einsatz.

Am Vormittag wurde das Auto erneut gesichtet; es fuhr auf der Neuenburgstrasse in Richtung Biel. Es wurde schliesslich bei einem Zusammenstoss mit zwei Fahrzeugen der Freiburger und Neuenburger Polizei in Vingelz, einem Quartier von Biel, gestoppt.

Im Auto wurde eine Langwaffe sichergestellt. Die beiden Insassen wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt hat ein Verfahren eröffnet.

Aufgrund des Einsatzes kam es auf der Strecke zwischen Biel und Neuenburg zu langen Rückstaus.

SDA/flo

