Aus dem Bezirksgericht Bülach – Vergewaltigung: Er schlug, würgte – und verschwand, ohne zu zahlen Eine 20-Jährige und ein 26-Jähriger treffen sich auf ein «Sex-Date». Sie sagt Stopp, er macht weiter. Es war Vergewaltigung, sagt nun das Gericht. Lisa Aeschlimann

Nach sechs Stunden Verhandlung sprach das Bezirksgericht Bülach den Beschuldigten am Dienstag schuldig. Foto: PD

Kennen gelernt haben sie sich über Instagram. Er suchte schnellen Sex, sie schnelles Geld. Er stehe auf Sadomaso, schrieb er ihr, wolle ihr Sugardaddy sein. 4000 Euro verlangte sie für eine Stunde. Bevor sie mit ihm schlafe, wolle sie ihn aber erst kennen lernen.

Die beiden treffen sich im Juli 2020. Er holt sie mit seinem Auto in Basel am Badischen Bahnhof ab, fährt sie zu sich im Zürcher Unterland. In seiner Wohnung haben sie Sex. Zuerst einvernehmlich, dann – als er sie ins Gesicht schlägt, würgt und anspuckt – wehrt sie sich. Sie sagt mehrmals, sie wolle das Ganze nicht, er solle aufhören. Er macht weiter.