Unihockey-Derby im Schweizer Cup – Verjüngte Bülacher bestehen Feuerprobe gegen UBN Das Los bescherte den beiden Unterländer Männer-Erstligisten Bülach Floorball und Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf ein frühes Kräftemessen im Cup-Sechzehntelfinal. Mit 6:5 nach Verlängerung ging es ans Heimteam. Peter Weiss

Mit vereinten Kräften: Bülachs Neuzuzüge Simon Dürler (im Tor) und Siro Zahner (mit der Trikotnummer 54) sowie Yannic Matzinger wehren sich gegen Bassersdorf Nürensdorfs Fabian Fenaroli. Foto: Leo Wyden

Nach 123 Sekunden in der Verlängerung erreicht die Stimmung in der Bülacher Sporthalle bei den einheimischen unter den 265 Fans ihren Höhepunkt: Simon Klingler schliesst freistehend vor dem Unhockey-Tor eine feine Kombination zum 6:5-Siegtreffer ab. Seine Mitspieler stürmen auf ihn zu, und alle zusammen rennen sie zu ihren Fans. Im anschliessenden, obligaten «Ti amo»-Siegesgesang schwingt eine gehörige Portion Erleichterung mit. Denn in den letzten 14 Minuten der regulären Spielzeit war den Gastgebern eine Partie, in der sie lange wie der sichere Sieger ausgesehen hatten, beinahe komplett entglitten. In der 56. Minute hatte Marco Hottinger mit seinem zweiten Treffer des Abends Bülach 5:2 in Führung gebracht. Doch nach dem postwendenden Gegentor zum 5:3 eroberten die körperlich robusten, kämpferisch-aufsässigen Gäste immer öfter den Ball. Mit ihrem schnörkellosen Hochtempo-Umschaltspiel fanden sie danach prompt noch zweimal den Weg ins Tor und hatten plötzlich das Momentum ganz auf ihrer Seite – zum Erstaunen des eigenen Trainers.