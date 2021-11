Ärztenachwuchs in Oberweningen gesucht – Verkauf an eine Praxiskette kommt nicht infrage Ursula und Christian Köppel von der Gemeinschaftspraxis in Oberweningen haben sich bisher vergeblich um eine Nachfolge bemüht. Das Interesse bei den Jungen ist gering. Barbara Gasser

Daniel Bäni (links) bildet zusammen mit Ursula und Christian Köppel das Team der Oberweninger Gemeinschaftspraxis. Foto: Sibylle Meier

Vieles haben Ursula und Christian Köppel bereits probiert, um jemanden zu finden, der in der Gemeinschaftspraxis einsteigen will: Inserate in der Fachpresse für Ärztinnen und Ärzte geschaltet, persönliche Kontakte genutzt und auch digitale Kanäle aktiviert. «Wir bieten alle Modelle an. Möglich sind eine Assistenz, eine Partnerschaft, aber auch ein Angestelltenverhältnis käme infrage», sagt Ursula Köppel. Von den wenigen Interessierten, die sich gemeldet hatten, passte jedoch niemand. «Auch ein Ärzte-Ehepaar hat sich vorgestellt. Aber auch diese Konstellation entsprach nicht dem, was für uns zählt.»