Pilotprojekt gestartet – Jetzt kifft Zürich für die Wissenschaft Seit Dienstag können Teilnehmende der Studie «Züri Can» legal Cannabis kaufen. Gleichzeitig kämpft die Stadt mit Schwerstsüchtigen. Doch Stadtrat Raphael Golta findet nicht, dass die Studie im falschen Moment startet.

Das Studiengras für das Projekt «Züri Can» muss bestimmten gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Verkauft werden neun verschiedene Produkte, darunter «Wedding Cake» mit 20 Prozent THC-Gehalt. Bild: Sabina Bobst

Hasch oder Cannabisblüten kaufen, und das ganz legal: Seit Dienstag können rund 1200 Zürcherinnen und Zürcher genau das. Sie nehmen an einer Studie teil und kiffen im Rahmen des Stadtzürcher Pilotprojekts «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung».

Erhältlich ist das Studiengras aktuell in 16 Abgabestellen, fünf weitere kommen noch hinzu. Eine davon ist das Drogeninformationszentrum (DIZ) an der Wasserwerkstrasse. Eine Schwierigkeit liegt darin, genug Cannabis für die Studienteilnehmenden vorrätig zu haben und gleichzeitig nicht zu viel – aus Sicherheitsgründen. Das DIZ bewahrt das Cannabis in einem Safe auf. «Wir bestellen regelmässig nach, damit wir nie grosse Mengen vor Ort haben», sagt Leiter Dominique Schori.

Für die ersten Tage sollte es auf jeden Fall reichen, versichert er. Pro Monat darf eine Person maximal zehn Gramm Cannabis kaufen. Das entspricht laut Schori etwa 10 bis 20 Joints, wenn man Gras verwendet, beim stärkeren Hasch sogar mehr.

Fragen und Antworten zur Cannabis-Studie in Zürich Worum geht es bei der «Züri Can»-Studie, und wer steht dahinter?

Die Studie wird 3½ Jahre dauern und hat zum Ziel, verschiedene Modelle des regulierten Bezugs von Cannabis zu testen und die Auswirkungen auf die Gesundheit der Konsumierenden zu untersuchen. Die Stadt Zürich schafft die strukturellen Rahmenbedingungen, eine Gruppe der Universität Zürich und der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich sammelt die Ergebnisse und wertet sie aus. Es ist geplant, dass rund 2100 Personen an der Studie teilnehmen – durchschnittlich 100 Personen pro Bezugsstelle. Wird die Stadt Zürich nun zur Cannabis-Dealerin?

Nein. Die Stadt bezahlt keine Drogen, beteiligt sich aber mit 1,2 Millionen Franken am Projekt. Ein Grossteil des Geldes geht an die Universität Zürich, die selbst 500’000 Franken in die Studie investiert. Ein weiterer Teil fliesst in die Beschaffung von Materialien wie Urin- und Schwangerschaftstests für die Teilnehmenden. Die Social Clubs, also private Lokale, in denen die Teilnehmenden Cannabis kaufen und konsumieren können, müssen sich selbst finanzieren und erhalten keine Beiträge der Stadt. Kann man im Rahmen der Studie auch das eigene Gras rauchen?

Nein. Es gibt mehrere gesetzliche Vorgaben für die Qualität des Studiencannabis. Es muss in der Schweiz in Bioqualität angebaut werden und den Vorgaben für Heilpflanzenanbau entsprechen. Mit der erteilten BAG-Bewilligung wurden die beiden Produzenten Pure Production AG und Swissextract mit dem Anbau der Pflanzen betraut. Welche Produkte werden angeboten?

Während der Studiendauer werden neun verschiedene Cannabisprodukte angeboten (Produktliste). Die Produkte weisen unterschiedliche Gehalte der beiden Hauptwirkstoffe, des berauschenden THC (Tetrahydrocannabinol) und des beruhigenden CBD (Cannabidiol), auf. Dürfen Social Clubs und Apotheken den Preis fürs Cannabis selbst bestimmen?

Nein. Wie viel das Studiencannabis kostet, wird durch die Universität Zürich festgelegt und ist bei allen Bezugsstellen in der Stadt Zürich einheitlich. Der Preis für Cannabisblüten und Haschprodukte bewegt sich zwischen 7.20 und 9.60 Franken. Der Preis orientiert sich auch am THC-Gehalt: je höher, desto teurer. (tif/van)

Bereits mit dem Verkauf von Betäubungsmitteln vertraut sind die Apotheken. Insgesamt zehn sollen künftig das Studiengras verkaufen. Die TopPharm Löwen Apotheke an der Bahnhofstrasse hat bereits am Dienstagmorgen damit begonnen. Der leitende Apotheker Biagio Maceri ist zufrieden. «Es hat alles gut geklappt.» Die beiden Kunden hätten sich ausgewiesen, ihren Studienpass für künftige Cannabiskäufe bezogen und ihre Produkte gekauft. Zwischen 7.20 und 9.60 Franken pro Gramm bewegen sich die Preise für Cannabisblüten und Haschprodukte, die für den Verkauf zugelassen sind.

Hasch anstatt Beruhigungstabletten: Apotheker Biagio Marceri kann neu Cannabisprodukte legal verkaufen. Sein Geschäft ist eine der 21 Bezugsstellen, die am Pilotprojekt «Züri Can» teilnehmen. Bild: Sabina Bobst

Der vermutete Ansturm blieb bislang aus, sagt Maceri. Falls er noch kommen sollte, sei er gut vorbereitet. Er habe für den Verkaufsstart zusätzliches Personal angestellt und einige Arbeiten wie Vertreterbesuche verschoben.

«Ich hatte Angst, dass das Cannabis von schlechter Qualität sei und unsere Mitglieder sofort zu ihren Dealern zurückrennen würden.» Didier Marchetto

Die dritte mögliche Bezugsstelle sind Social Clubs, meistens private Lokale, in denen die Mitglieder das Gras nicht nur kaufen, sondern auch direkt konsumieren können. Didier Marchetto betreibt den «Didis Social Club» und freut sich auf den Start, obwohl der Raucherraum noch nicht fertig ist.

Zu Beginn habe er gezweifelt. «Ich hatte Angst, dass das Cannabis von schlechter Qualität sei und unsere Mitglieder sofort zu ihren Dealern zurückrennen würden.» Doch Marchetto hat die Produkte begutachten können und ist überzeugt: «Das ist gutes Gras.»

Trotz aller Vorfreude ist Marchetto in einem Punkt zurückhaltend. Wie viel Cannabis er vor Ort lagert, möchte er nicht sagen. «Das könnte schnell Kriminelle auf den Plan rufen», befürchtet er. In seinem Social Club werde kein zu grosser Bestand vor Ort lagern.



Drogenszene an der Bäcki: Startet die Studie im richtigen Moment?

Die dreijährige Pilotstudie hat zum Ziel, den kontrollierten Verkauf von Cannabis zu untersuchen. Die Stadt Zürich wolle einen risikoarmen Konsum unterstützen, erklärten die Stadträte Andreas Hauri (GLP) und Raphael Golta (SP) am Dienstag vor den Medien. «Bei Verboten kommt die Prävention zu kurz», so Hauri.

«Uns ist bewusst, dass unsere Drogenpolitik in einem labilen Gleichgewicht stattfindet.» Raphael Golta, Vorsteher Sozialdepartement der Stadt Zürich

Gleichzeitig hat Zürich wieder mehr Schwerstsüchtige. Momentan wächst die Drogenszene im Langstrassenquartier. Schulhäuser um die Bäckeranlage haben Sicherheitspersonal engagiert, denn auf dem Schulgelände liegen gebrauchte Spritzen, und Drogenabhängige sind bereits in den Hort spaziert und haben Gegenstände geklaut.

Dass die Cannabis-Studie im falschen Moment startet, findet Golta aber nicht. «Wir gehen davon aus, dass der Hauptauslöser für die Situation an der Bäckeranlage die Schliessung der Kontakt- und Anlaufstelle Kaserne war», so der Vorsteher des Sozialdepartements. Eine Alternative werde momentan intensiv gesucht. «Uns ist immer bewusst, dass unsere Drogenpolitik in einem labilen Gleichgewicht stattfindet.»

80 Prozent der Teilnehmenden sind männlich

Am Pilotprojekt teilnehmen kann, wer mindestens 18 Jahre alt ist und aktiv Cannabis konsumiert, das heisst, regelmässig und seit mehr als einem Jahr. 2100 Personen sollten an der Studie teilnehmen. Beim Start ist die Probandengruppe allerdings erst gut halb so gross: Am Dienstag zählten die Verantwortlichen 1200 Teilnehmende. 80 Prozent davon sind männlich, der Grossteil zwischen 25 und 35 Jahre alt.

Dass die Studienergebnisse dadurch weniger aussagekräftig sein werden, glaubt Marcus Herdener, Chefarzt an der Psychiatrischen Uniklinik, nicht: «Wir rechnen damit, dass sich bis Ende 2023 genug Teilnehmende angemeldet haben werden.» Und bezüglich der Geschlechterfrage sagt er: «Aus den Vorbefragungen und aus anderen Studien wissen wir, dass die meisten Cannabis-Konsumierenden Männer sind.» Deshalb entspreche der überwiegende Anteil von Teilnehmern der Realität.

Vanessa Hann schreibt seit 2022 für das Ressort Zürich und verantwortet den Newsletter «Der Morgen» mit.

