«Hand» gesperrt – Verkehr auf der Zürcherstrasse in Buchs wird abgebremst Die Zürcherstrasse wird verkehrstechnisch saniert. Deshalb ist auch die Landstrasse zwischen Buchs und Dielsdorf temporär nicht befahrbar. Renato Cecchet

Die Zürcherstrasse in Buchs wird totalsaniert. Dabei werden unter anderem auch die Bushaltestellen neu gebaut. Foto: Sibylle Meier

Im Zentrum von Buchs fahren die Baumaschinen auf. Ab Montag, 18. Oktober, bis voraussichtlich im Mai 2022 wird die Zürcherstrasse im Abschnitt zwischen Furttalstrasse bis Dielsdorferstrasse saniert. Neben der Erneuerung von Wasser- und Kanalisationsleitungen sowie LED-Strassenleuchten wird vor allem die Strasse selber ein anderes Erscheinungsbild erhalten.

Die Neugestaltung im Dorfzentrum wurde an der Buchser Gemeindeversammlung im Juni knapp gutgeheissen. Eine schmalere Fahrbahn, Belagskissen sowie der Rechtsvortritt bei den Einmündungen der Dielsdorferstrasse und der Meierwiesenstrasse in die Zürcherstrasse sollen die Autos in Zukunft abbremsen. Ab Frühling 2022 wird auf der Zürcherstrasse auch noch Tempo 30 eingeführt.