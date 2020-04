Wehntalerstrasse gesperrt – Verkehr durch Niederweningen wird umgeleitet Weil das kantonale Tiefbauamt den Deckenbelag auf der Wehntalerstrasse beim Bahnhof Niederweningen erneuert, wird diese vom 9. bis 10. Mai gesperrt.

An der Wehntalerstrasse beim Bahnhof Niederweningen führt das kantonale Tiefbauamt seit November 2018 Bauarbeiten durch. Foto: Balz Murer, Archiv

Auf der Wehntalerstrasse in Niederweningen sind seit Anfang April die letzten Arbeiten im Gang. Dazu gehören auch Arbeiten an der Personenunterführung Binzacher sowie der Einbau des Deckbelags, wie das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt.



Die Personenunterführung ist deshalb vom Montag, 4. Mai, bis Freitag, 15. Mai, gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Da diese Arbeiten wetterabhängig sind, kann es zu Terminverschiebungen kommen, hält das Amt fest.

Sofern das Wetter mitspielt, wird der Deckbelag auf der Wehntalerstrasse am Wochenende vom 9. bis 10. Mai eingebaut. Das Reservedatum ist das Wochenende vom 16. bis 17. Mai. Die Wehntalerstrasse ist deshalb von Freitag, 8. Mai, um 17 Uhr, bis Montag, 11. Mai, um 5 Uhr, in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Murzlenstrasse umgeleitet.



Der Postautobetrieb verkehrt nur bis zur Haltestelle Schneisingen Murzlen. Der Fussweg zum Bahnhof Niederweningen ist signalisiert.

( anb )