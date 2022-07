14’000 Fahrten täglich – Verkehr mitten durchs Dorf bringt Otelfingen an den Anschlag Um die Blechlawine für die Dorfbevölkerung erträglicher zu machen, strebt Otelfingen Tempo 30 auf der Kantonsstrasse an. Anna Bérard

Täglich fahren 12’000 Autos, 900 Lastwagen, 800 Lieferwagen und 200 Motorräder durch Otelfingen. Im Bild der Abschnitt zwischen den beiden Kreiseln im Dorfzentrum. Foto: Raisa Durandi

14’000 Fahrzeuge donnern täglich durch Otelfingen. Das sind 2000 mehr als vor zehn Jahren. Im 3000-Seelen-Dorf an der Grenze zum Aargau beobachtet man die Entwicklung mit wachsender Besorgnis. Denn die Landstrasse – wie die Kantonsstrasse so schön heisst – zerschneidet die Furttaler Gemeinde in einen unteren und oberen Teil.