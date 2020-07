Vollsperrung in Otelfingen – Verkehr wird grossräumig umgeleitet In Otelfingen wird auf der Landstrasse der Deckbelag eingebaut. Dazu ist eine zweiwöchige Vollsperrung der Strasse nötig. Fabian Boller

Die Bauarbeiten an der Landstrasse in Otelfingen kommen planmassig voran. Foto: Archiv

Die Sanierungsarbeiten an der Landstrasse in Otelfingen kommen planmässig voran, wie die Baudirektion mitteilt. Für die abschliessenden Belagsarbeiten auf der Fahrbahn muss aus Gründen der Effizienz, der Einbauqualität des Belags sowie der Arbeitssicherheit die Landstrasse zwischen der Kantonsgrenze und dem Dorfeingang von Otelfingen für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 13. Juli, und dauert bis Montag, 27. Juli. Während der Sperrung wird der Verkehr grossräumig über Würenlos, Dällikon und Buchs umgeleitet. Der Velo- und Fussgängerverkehr wird in diesem Zeitraum über die bestehende Umleitungsroute geführt.