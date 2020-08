Baustelle in Kloten – Verkehrsbehinderungen wegen Belagsarbeiten Wegen Belagsarbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen und nächtlichen Sperrungen beim Anschluss Kloten-Süd der Flughafenautobahn A51 zu rechnen.

Wegen Belagsarbeiten kommt es im Autobahnanschluss Kloten-Süd in Fahrtrichtung Bülach zu Verkehrsbeschränkungen. Archivfoto: Leo Wyden

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung muss der Belag beim Übergang Butzenbüelstrasse/Flughafenstrasse instand gesetzt werden. Die Belagsinstandsetzungsarbeiten finden in den Nächten vom Montag, 17. August bis zum Donnerstag, 20. August, jeweils von 20.30 bis 4.30 Uhr, statt. Tagsüber werden vom Mittwoch, 19. bis zum Freitag, 21. August, zwischen 8.30 und 16 Uhr, Arbeiten an den Lichtsignalschlaufen realisiert. Witterungs- und bautechnische Terminverschiebungen sind nicht auszuschliessen, gegebenenfalls werden die Arbeiten eine Woche später ausgeführt.

Während der gesamten Arbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Verkehrsführung wird auf der Butzenbüelstrasse, der Flughafenstrasse sowie an den Auf- und Abfahrtsrampen des Anschlusses Kloten-Süd der Flughafenautobahn A51 in Fahrtrichtung Bülach temporär angepasst. Ein Verkehrsdienst ist aufgeboten, um in Spitzenzeiten bei Bedarf den Verkehr zu regeln. Die Ausfahrt Kloten-Süd in Fahrtrichtung Zürich wird zudem in den Nächten während der Bauzeit gesperrt.

red