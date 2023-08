Verkehrsbetriebe Glattal – Vereine können Werbeflächen gewinnen Anlässlich ihres 30-Jahr-Jubiläums verlost die Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) Werbekampagnen für Vereine.

In ihrem ersten Betriebsjahr 1993 ist die Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) enorm gewachsen. Waren zu Beginn auf den 14 VBG-Buslinien rund 6 Millionen Fahrgäste in vier Gemeinden des Glattals unterwegs, betreibt die VBG heute 53 Bus- und 2 Glattalbahn-Linien in 22 Gemeinden – auch im Furttal sowie im

Raum Effretikon/Volketswil. 2022 reisten 35,6 Millionen Fahrgäste mit der VBG. Und seit Jahresbeginn verzeichnete das Unternehmen so viele Fahrgäste wie noch nie.

Zum Jubiläum will die VBG Vereine unterstützen, damit diese auf sich aufmerksam machen und wie die VBG erfolgreich wachsen können. Wie es in einer Mitteilung heisst, tragen die zahlreichen und verschiedenartigen Vereine in den Gemeinden wie die VBG viel zur lokalen Identität und einem attraktiven Lebensraum bei. Darum offeriert die VBG für Vereine aus dem Marktgebiet eine Werbekampagne mit Hängekartons in ihren Linienbussen. Während eines Jahres erhält pro Monat und pro Teilgebiet jeweils ein Verein so die Chance, über die lokalen Grenzen hinweg für neue Mitglieder zu werben, Helferinnen und Helfer zu suchen oder auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Die jeweils drei «Vereine im Fokus» – einer pro Teilgebiet – werden monatlich ausgelost.

Um in einen der drei Auslosungstöpfe zu gelangen, müssen interessierte Vereine eine einfache Bewerbung via Online-Formular einreichen. Ab Oktober wird für jedes der drei VBG-Teilgebiete Glattal, Furttal und Effre-

tikon/Volketswil jeweils ein Verein ausgelost, dessen Werbekampagne dann in den folgenden Wochen in den Bussen des Teilgebiets sichtbar ist.

