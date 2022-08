Gesperrte Zufahrt – Verkehrschaos am Flughafen Für Belagsarbeiten am Flughafen müssen Strassen gesperrt werden. Das sorgt für Wartezeiten im Verkehr. Thomas Mathis UPDATE FOLGT

Am Butzenbühlring wird gebaut. Foto: Thomas Mathis

Stau war am Montag rund um den Flughafen Zürich zu erwarten. Die Hauptzufahrt von der A51 zum Flughafen von Zürich her ist seit dem Morgen gesperrt, weil der Belag altersbedingt ersetzt wird. Der Kanton warnte vergangene Woche auch vor Zeitverlust. Ein Sprecher riet, in den Morgen- und Feierabendstunden sicher eine Viertelstunde mehr Zeit einzurechnen.