Weiacherstrasse in Glattfelden – Verkehrseinschränkungen dauern ein Jahr länger In Glattfelden ist noch länger mit einer Verkehrseinschränkung zu rechnen. Eine Brücke, die erneuert wird, ist schlechter als gedacht in Schuss.



Seit Februar 2022 ist das kantonale Tiefbauamt auf der Weiacherstrasse in Glattfelden am Bauen. Konkret wird dabei die Strassenbrücke erneuert, welche die SBB-Doppelspur der Linie 770 Glattfelden – Eglisau überquert und zum Kreisel Chrüzstrasse führt. Die 1940 erstellte Brücke steht unter Denkmalschutz und muss aufgrund ihres Zustands instandgesetzt werden, damit sie die nächsten 75 Jahre ihren Zweck erfüllen kann, heisst es in einer aktuellen Mitteilung des Tiefbauamtes.

Damit das Bauwerk künftig auch von Schwertransporten mit bis zu 480 Tonnen Gewicht befahren werden kann, wird es zudem verstärkt. «Die bisherigen Instandsetzungsarbeiten haben leider gezeigt, dass die bestehende Bausubstanz bedeutend schlechter ist, als bei der damaligen Überprüfung festgestellt wurde», teilt das Amt weiter mit. Es müsse deshalb der komplette Überbau der Brücke ersetzt werden, was die Bauzeit um über ein Jahr verlängere. «Wir rechnen damit, dass die Bauarbeiten Ende 2024 abgeschlossen werden können.»

Für die Verkehrsteilnehmenden hat dies Folgen. Der Verkehr wird weiterhin mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baubereich geführt. Die einspurige Verkehrsführung wird voraussichtlich bis im August 2023 dauern. Zudem sind wiederum vereinzelte Wochenendsperrungen, Nachtarbeiten und nächtliche Gleis- beziehungsweise Streckensperrungen der SBB geplant. Über den genauen Zeitpunkt wird vorab informiert.

