Regensdorf – Verkehrseinschränkungen in Watt An der Kreuzung Rümlanger-/Dorfstrasse wird der Strassenbelag erneuert.

Wegen Belagsarbeiten gibt es in Regensdorf an der Kreuzung Rümlanger-/Dorfstrasse Verkehrsbeschränkungen. Archivfoto: Michael Trost

Das kantonale Tiefbauamt behebt in Watt Schäden am Belag an der Rümlangerstrasse im Bereich der Kreuzung Rümlanger-/Dorfstrasse. Da die Rümlangerstrasse während der Woche stark befahren ist, werden diese Bauarbeiten an einem Wochenende ausgeführt. Die Bauarbeiten beginnen am Samstag, 29. August, 8 Uhr, und dauern bis Sonntag, 30. August, 19 Uhr.

Belagsarbeiten erfordern trockenes Wetter. Bei nasser Witterung würden die Arbeiten auf das wettermässig nächstmögliche Wochenende verschoben. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr auf der Rümlangerstrasse durch einen Verkehrsdienst einspurig durch den Baubereich geführt.

red