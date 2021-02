Mehrere Anzeigen und Führerausweisentzüge nach Verkehrskontrolle in Bassersdorf – Verkehrskontrolle stoppt Schnellfahrer und illegale Tuner Am Freitagnachmittag führte die Kantonspolizei Zürich auf der Neuen Winterthurerstrasse eine Verkehrskontrolle durch. Dabei erwischte sie mehrere Fahrzeuglenker mit zu hoher Geschwindigkeit und unerlaubten technischen Abänderungen. Carlotta Imholz

Während rund zwei Stunden führte die Kantonspolizei Zürich am Freitagnachmittag eine Verkehrskontrolle in Bassersdorf durch. Kantonspolizei Zürich

Am Freitagnachmittag kontrollierte die Kantonspolizei Zürich während rund zwei Stunden die Einhaltung der Verkehrsregeln in Bassersdorf auf der Neuen Winterthurerstrasse Richtung Tagelswangen. Dabei sind mehrere Fahrzeuglenker wegen zu hoher Geschwindigkeit angehalten worden. Zudem wurden zwei Fahrzeuge wegen unerlaubten technischen Abänderungen vor Ort stillgelegt. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Acht Fahrzeuglenkende im Alter von 23 bis 57 Jahren waren auf der Strecke mit vorgeschriebener Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit Geschwindigkeiten zwischen 102 km/h und 133 km/h unterwegs. Vier dieser Personen wurden beim zuständigen Statthalteramt angezeigt. Die vier anderen müssen sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten, wobei dreien aufgrund der Höhe der gemessenen Geschwindigkeit der Führerausweis vor Ort entzogen wurde.

Zwei Fahrzeuge wurden vor Ort stillgelegt

Weiteren zehn Fahrzeuglenkenden wurden wegen tieferen Geschwindigkeitsüberschreitungen Ordnungsbussen ausgestellt.

Bei zwei weiteren Personenwagen stellte die Kantonspolizei nichtvorschriftsgemässe technische Abänderungen fest. Den Lenkern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Die Fahrzeuge wurden vor Ort stillgelegt und werden beim Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung angemeldet. Die beiden Fahrzeuglenker sowie die Halter werden beim Statthalteramt zur Anzeige gebracht.