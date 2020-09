Verletzter Motorradfahrer in Bülach – Verkehrsunfall fordert schwerverletzten Motorradfahrer Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto in Bülach wurde der Töfffahrer am Freitagnachmittag schwer verletzt.

Am Freitag wurde ein Töfffahrer bei einem Unfall in Bülach schwer verletzt. Bild: Keystone

Am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr fuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer auf der Weiacherstrasse von Rorbas herkommend Richtung Kreisel Kreuzstrasse. Kurz vor der Verzweigung Grossherrenweg lenkte er sein Fahrzeug verkehrsbedingt auf die Gegenfahrbahn.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Motorrad dabei einen entgegenkommenden Lastwagen gestreift haben, dessen Chauffeur von der Streifkollision nichts bemerkt haben dürfte und deshalb weiterfuhr. Nach dieser Streifkollision kollidierte das Motorrad seitlich mit dem nächsten entgegenkommenden Personenwagen.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag in einer Mitteilung schreibt, verletzte sich der Zweiradfahrer dabei schwer. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen des Spitals Bülach in ein Spital gefahren. Der 52 Jahre alte Autolenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Personen, welche zu diesem Unfall Angaben machen können, insbesondere der Lenker des im Sachverhalt beschriebenen Lastwagens, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Telefon 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen.

ahu