Rad: Unterländerin in Sturz verwickelt – Verklemmte Kette verkorkst das Rennen Am im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt laufenden Frauenrennen «La course by le Tour de France» von Brest nach Landerneau startete auch Noemi Rüegg aus Oberweningen – mit grossem Pech. August Widmer

Noemi Rüegg (gelbes Trikot) nahm drei Tage vor dem Frauen-Rennen in Frankreich auch am Brugger Abendrennen teil und hielt dort im Feld der Männer mit. Foto: awi

Die 20-jährige Noemi Rüegg vom VC Steinmaur, eben erst Dritte geworden an den Schweizer Meisterschaften, war nur eine von zwei Schweizerinnen, die das zum Weltcup der Frauen zählende Rennen in Angriff nahm. Neben ihr ging in Frankreich einzig noch die SM-Zweite Elise Chabbey an den Start. Die Genferin kam als 29. ins Ziel. Für Rüegg aber hätte das über 107 Kilometer führende Rennen nicht schlechter beginnen können.

Als es in die erste Steigung ging, wurde sie im hinteren Teil des Feldes in einen Sturz verwickelt. Anstatt schnell wieder losfahren zu können, musste Rüegg zuerst die verklemmte Kette wieder lösen. «Das war grosses Pech. Da die Anfangsphase sehr schnell war, hatte ich Mühe, den Anschluss ans Feld wieder zu schaffen», kommentiert Rüegg die Situation. Diese Aufholjagd kostete sie viel Kraft. Als es dann 43 Kilometer vor dem Ziel in die Steigung zur ersten Zieldurchfahrt ging, musste sie das Feld ziehen lassen. «Ich habe dann zwar bis ins Ziel durchgehalten, mit meinem Ergebnis bin ich aber überhaupt nicht zufrieden.» Rüegg landete schliesslich auf Rang 97 Ohne den unglücklichen Zwischenfall gleich nach dem Start, wäre mehr drin gelegen, ist sie überzeugt.