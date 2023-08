Verlängerter Arm der Unternehmen – Chaos, Streit und Machtmissbrauch beim Konsumentenforum Die Organisation, die vom Bund mit 100’000 Franken subventioniert wird, missachtet Gesetz, Statuten und Entscheide der Mitglieder. Jetzt gibt es einen Aufstandsversuch. Peter Burkhardt

Hat aus dem Konsumentenforum eine Organisation gemacht, in der Konsumentinnen und Konsumenten nichts zu sagen haben: Präsidentin Babette Sigg Frank. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

In der ältesten Konsumentinnen- und Konsumentenorganisation der Schweiz gärt es. Ende Juli hatte die SonntagsZeitung aufgedeckt, dass das 1961 gegründete Konsumentenforum nur 168 Mitglieder hat, aber vom Bund 100’000 Franken Subventionen erhält. Nun zeigen weitere Recherchen schwere Mängel in der Vereinsführung. Die Hauptverantwortung dafür trägt Babette Sigg Frank, die als geschäftsführende Präsidentin amtet – also in Personalunion den Vorstand präsidiert und die Geschäftsstelle leitet.