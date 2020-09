Frau mit Roller verunfallt – Verletzte Frau nach Selbstunfall in Opfikon Am Donnerstagabend stürzte in Opfikon eine 39-Jährige mit ihrem Roller und zog sich dabei unbsestimmte Verletzungen zu.

Die Polizei versucht herauszufinden, weshalb die Rollerfahrerin gestürzt ist. Keystone

Am Donnerstagabend war eine 39-jährige Frau in Opfikon mit ihrem Roller unterwegs. Kurz vor 18.30 Uhr stürzte die Frau, als sie auf der Feldeggstrasse in Richtung Europa-Strasse unterwegs war. Sie habe sich durch den Unfall unbestimmte Verletzungen zugezogen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Weshalb die Frau gestürzt war, wird derzeit untersucht. Nachdem sich die Rettungskräfte um die Frau gekümmert hatten, wurde sie mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.

mcp