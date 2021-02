Polizeieinsatz in Olten – Verletzte Person nach Schuss – Jugendliche festgenommen In der Nähe des Bahnhofs Olten ist nach einer Schussabgabe eine Person verletzt worden. Die Polizei hat einen Einsatz bestätigt. UPDATE FOLGT

Im Bahnhoft Olten hat die Polizei ausrücken müssen. Foto: Leserreporter 20 Minuten

Die Polizei musste am späteren Donnerstagabend in Olten ausrücken. Gemäss Informationen von 20 Minuten seien vier Jugendliche festgenommen geworden. Ein Augenzeuge berichtete, dass mindestens 30 Beamte plus weitere Polizisten in Zivil im Einsatz gestanden seien.

Die Kantonspolizei Solothurn hat gegenüber dem Medium einen Einsatz am Bahnhof Olten nach einer «Schussabgabe» bestätigt. Eine Person sei verletzt worden, die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich. Die Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn informierte zudem, dass mehrere Personen in Gewahrsam seien.

Die Kapo Solothurn wurde von Patrouillen der Aargauer Kantonspolizei unterstützt. Dazu standen auch die Grenzpatrouille und die Ambulanz vor Ort im Einsatz.

