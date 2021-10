14-Jähriger mit Stichwaffe verletzt – Verletzter nach Fussballspiel FCZ gegen FCB Am späten Samstagabend kam es während der Auslassphase nach dem Fussballspiel FC Zürich gegen FC Basel zu einem Vorfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem Fussballspiel FCZ gegen FCB wurde ein 14-Jähriger verletzt. Keystone (Symbolbild)

Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilt, kam es am Samstagabend um etwa 22.30 Uhr im Anschluss an das Fussballspiel beim Ausgang des Stadions Letzigrund auf der Seite Badenerstrasse, Höhe Hausnummer 490, zu einem Vorfall mit einer Stichwaffe. Dabei wurde ein Jugendlicher am Bein verletzt. Der 14-Jährige wurde durch Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich betreut und anschliessend hospitalisiert.

Der genaue Ablauf und die Hintergründe des Ereignisses sind zurzeit noch unklar und werden von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich rückten zur Spurensicherung aus.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zum genannten Vorfall im Anschluss an das Fussballspiel FCZ gegen FCB beim Stadion Letzigrund machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0444 117 117 zu melden.

ahu

