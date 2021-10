Niederhasli – Verlust soll tiefer ausfallen Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde rechnet wegen mehr Einnahmen mit einem kleineren Minus als im Vorjahr. Renato Cecchet

In Niederhasli glaubt der Gemeinderat, dass in naher Zukunft wieder positive Zahlen geschrieben werden.

Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 91 Prozent in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 670’000 Franken aus. Der Gesamtaufwand umfasst 51,7 Millionen Franken, der Gesamtertrag wird mit 51,1 Millionen Franken berechnet.

Die Gründe für das gegenüber dem Budget 2021 markant tiefere Defizit seien primär auf der Ertragsseite zu suchen, heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats. Durch das wieder optimistischer geschätzte Kantonsmittel der Steuerkraft ergebe sich ein um total 1 Million höherer Nettoertrag von allgemeinen Gemeindesteuern und Ressourcenausgleich. Bei den Grundstückgewinnsteuern werden ebenfalls Mehrerträge von 500’000 Franken erwartet. Im Weiteren steigt der Kantonsbeitrag an die Ergänzungsleistungen ab dem Jahr 2022 von 50 auf 70 Prozent, was das Budget um weitere 700’000 Franken entlastet. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben sich Nettoinvestitionen von 3,6 Millionen Franken, wovon 2,1 Millionen auf den Steuerhaushalt entfallen.

Der Gemeinderat schaut positiv in die Zukunft. Gemäss aktueller Finanzplanung werden bei unverändertem Steuerfuss ab 2023 wieder Ertragsüberschüsse erwartet. Allerdings sei festzuhalten, dass die Unsicherheiten bei der Planung wegen der andauernden Pandemie deutlich grösser seien in früheren Jahren. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember, die Annahme des Budgets 2022 sowie den Steuerfuss unverändert bei 91 Prozent festzusetzen.

