37. Minute

YB kommt immer besser ins Spiel

Seit dem Führungstreffer kommt YB immer besser in die Partie und drängt die Lausanner vermehrt in die eigene Hälfte zurück. Die Waadtländer ihrerseits zeigen immer wieder äusserst starke Spielzüge, so richtig gelingen will es ihnen aber noch nicht bei der Premiere des neuen Stadions.