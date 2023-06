Überleben im Dschungel Kolumbiens – Vermisste Kinder versteckten sich vor Suchtrupps Nach der dramatischen Rettung der vier Geschwister im Regenwald werden neue Einzelheiten bekannt. Der kolumbianische Präsident würdigt die jungen Überlebenden mit grossen Worten.

Ein grosses Wunder in Südamerika: Suchteams haben endlich die vier verschollenen Kinder im kolumbianischen Regenwald finden können. Video: Tamedia

Nach der Rettung von vier wochenlang verschollenen Kindern aus dem kolumbianischen Dschungel haben sich die Geschwister gegenüber von Familienangehörigen erstmals zu ihrer Zeit im Dschungel geäussert. «Sie hatten Angst. Sie haben sich hinter Baumstämmen versteckt. Das ist, was sie gemacht haben. Sie sind weggerannt», sagte ihr Grossvater Fidencio Valencia am Sonntag im Fernsehsender Caracol.

Das hatten Soldaten und Indigene bereits während der Suche befürchtet. In der Region sind kriminelle Gruppen aktiv, vor denen bereits der Vater der Kinder fliehen musste. «Wir müssen ihnen jetzt positive Energie geben. Sie haben ihre Mutter sterben sehen», sagte Valencia.

«Erst einmal wieder zu Kräften kommen»

Suchtrupps hatten die Kinder am Freitag nach 40 Tagen im Regenwald im Süden des Landes gefunden. Sie waren am 1. Mai mit einer Propellermaschine vom Typ Cessna 206 im Department Caquetá abgestürzt. Bei dem Unglück kamen die Mutter der Kinder, der Pilot und ein indigener Anführer ums Leben. Über einen Monat lang hatten Soldaten und Indigene in dem unwegsamen Gebiet nach den Geschwistern gesucht.

Die Kinder werden nun im Militärhospital der Hauptstadt Bogotá versorgt. Sie müssen erst einmal wieder zu Kräften kommen, haben aber bereits Pläne. «Sie haben mir gesagt: Ich will laufen, aber meine Füsse tun mir weh», sagte der Onkel der Kinder, Dairo Juvenal Mucutuy. «Wenn sie aus dem Spietal kommen, spielen wir Fussball.»

Vater nach eifriger Suche erkrankt

Der Vater der Geschwister beteiligte sich selbst an der Suche. Nachdem die Kinder gefunden worden waren, begleitete er sie in das Militärspital. «Ich bin auch aufgenommen worden. Ich bin krank», sagte Manuel Ranoque. «Ich habe hohes Fieber. Ich habe 40 Tage darum gekämpft, meine Kinder wiederzufinden.»

Auch der kolumbianische Präsident Gustavo Petro besuchte die Kinder im Spital. Auf Fotos war zu sehen, wie er am Bett der Geschwister stand und sich bei den Pflegekräften bedankte. «Heute haben wir einen magischen Tag erlebt», sagte er am Freitag nach seiner Rückkehr aus Kuba. Dort hatte er einen Waffenstillstand mit der linken Guerillaorganisation ELN bekanntgegeben, direkt nach der Landung erfuhr Petro dann von der Rettung der Kinder. «Sie waren allein, aber sie haben ein Beispiel des Überlebens gesetzt, das in die Geschichte eingehen wird. So sind diese Kinder heute die Kinder des Friedens, die Kinder Kolumbiens.»

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro (r.) besucht im Spital die gezeichneten Kinder und bedankt sich bei den Krankenschwestern für ihre Arbeit. Foto: Kolumbianisches Präsidialamt via AP/Keystone (10. Juni 2023)

Ein an dem Sucheinsatz beteiligter Hund ist indes verschollen. Der Belgische Schäferhund Wilson war den Streitkräften zufolge nicht von einer Suche im dichten Regenwald zurückgekehrt. «Wir lassen niemals einen Kameraden auf dem Schlachtfeld zurück», sagte der Kommandeur der Streitkräfte, General Helder Fernan Giraldo Bonilla. «Wir suchen weiter nach unserem Hund Wilson, der sich in seinem Eifer, die Kinder zu finden, von den Truppen entfernt und verlaufen hat.»

SDA/fal

