Nach Suchaktion in Kloten – Vermisster «gesundheitlich angeschlagen» im Hardwald gefunden Mit Patrouillen, Suchhunden und einem Helikopter hat die Polizei am Samstag in Kloten nach einem Mann gesucht – und ihn schliesslich im Dickicht gefunden.

Am Samstag gegen 6.45 Uhr meldete eine Frau der Kantonspolizei Zürich, dass sich ihr 41-jähriger Partner in einem Wald in Kloten befinde und ein medizinisches Problem habe. Genauere Angaben zu seinem Aufenthaltsort konnte sie nicht machen. Gemäss der Melderin war ihr Freund mit dem Motorrad unterwegs.

Laut Mitteilung hat die Kantonspolizei sofort die Ermittlungen aufgenommen. Erste Erkenntnisse ergaben, dass sich der Vermisste im Hardwald befinden könnte. Es wurden mehrere Patrouillen, Suchhunde und auch der Polizeihelikopter für die Suchaktion aufgeboten. Beim Durchkämmen des Waldes stiessen die Einsatzkräfte auf das erwähnte Motorrad und auf weitere persönliche Gegenstände des Vermissten.

Nach einer siebenstündigen Geländedurchsuchung mit zahlreichen Einsatzkräften fanden diese den Vermissten schliesslich in einer natürlichen Vertiefung im Dickicht. Er war gesundheitlich angeschlagen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht.

