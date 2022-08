Unglück im Kanton Graubünden – Vermisster Zürcher tot auf Gletscher bei Flims aufgefunden Ein aus Wiesendangen stammender Mann wurde seit über einer Woche vermisst. Nun konnte ihn die Kapo Graubünden mithilfe der Luftwaffe am Surenjoch bergen.

Bei einem Suchflug, den die Polizei gemeinsam mit der Schweizer Luftwaffe durchführte, wurde der Vermisste am Dienstag vor 10 Uhr am Fuss des Surenjochs tot aufgefunden. Foto: Kapo Graubünden

Bei einem Suchflug ist am Dienstag am Fuss des Surenjochs in Flims GR ein Bergsteiger tot gefunden worden. Der Mann, der im Kanton Zürich als vermisst galt, dürfte vor einigen Tagen über Felsen auf den Segnasgletscher abgestürzt sein.

Der Verstorbene war letztmals vor einer Woche in Wiesendangen ZH gesehen worden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Angehörige meldeten den Mann als vermisst. Es gab Hinweise, dass er sich als Berggänger im Sardonagebiet aufhielt.

Bei einem Suchflug, den die Polizei gemeinsam mit der Schweizer Luftwaffe durchführte, wurde der Vermisste am Dienstag vor 10 Uhr am Fuss des Surenjochs tot aufgefunden. Bei der Suche und der Bergung des Verunglückten standen zwei Helikopter im Einsatz. Wie es genau zum Absturz kam, wird laut Polizei untersucht.

Satellitenaufnahme vom Piz Segnas und dem Surenjoch unterhalb. Quelle: Google Maps

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.