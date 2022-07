Ermittlungen gegen Donald Trump – Vernehmung von Familie Trump nach Todesfall verschoben Donald Trump und seine beiden ältesten Kinder müssen erst später bei der New Yorker Generalstaatsanwältin antraben. Wann das sein wird, steht noch nicht fest.

Vernehmung aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Donald jr, Donald und Ivanka Trump (v. l.) vor rund anderthalb Jahren. Foto: Mandel Ngan (AFP/4. Januar 2021)

Die Aussage des früheren US-Präsidenten Donald Trump und seiner beiden ältesten Kinder in zivilrechtlichen Ermittlungen des Staats New York zu seinen Geschäftspraktiken ist verschoben worden, wie die Agentur DPA berichtet. Hintergrund ist der Tod von Trumps Ex-Frau Ivana Trump, der am Donnerstag bekannt wurde. Für den früheren Präsidenten sowie seinen Sohn Don Jr. und seine Tochter Ivanka waren ab Freitag mündliche Vernehmungen unter Eid angesetzt.

Das Büro von Generalstaatsanwältin Letitia James erklärte, es habe der Verschiebung wegen des Todes von Ivana Trump zugestimmt. Sprecherin Delaney Kempner sprach der Familie Trump im Namen der Behörde ihr Beileid aus. Ein neuer Termin wurde zunächst nicht festgesetzt.

Ex-Frau von Donald Trump Ivana Trump ist tot Abo Neue Eskalationsstufe Jetzt muss Donald Trump unter Eid zu Betrugsvorwürfen aussagen James hat erklärt, ihre Ermittlungen hätten ergeben, dass Trumps Unternehmen, die Trump Organization, «betrügerische oder irreführende» Bewertungen von Vermögenswerten wie Golfplätzen und Hochhäusern genutzt habe, um Kredite und Steuervorteile zu erhalten. Trump hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Parallel zu James› zivilrechtlichen Ermittlungen laufen in der Sache in Manhattan auch strafrechtliche Ermittlungen, wie die DPA schreibt.

Ehemaligen US-Präsidenten im Visier: Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James während einer Medienkonferenz. Foto: Michael M. Santiago (Getty Images/13. Juli 2022)

fal

