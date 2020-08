Neue Werke im Steinmaurer Skulpturenpark – Vernissage im Steinbruch Der Verein Ateliers und Skulpturenpark hat einige Künstler dazu eingeladen, mit ihren Werken das Ausstellungsgelände neu zu bespielen. Am Samstag war Vernissage. Barbara Stotz

Ruedi Mösch, Bildhauer und Initiator der Ausstellung, begrüsst die Gäste im Skulpturenpark. Foto: Balz Murer

Im Skulpturenpark in Steinmaur sind neue Werke ausgestellt. Am Samstag war die Vernissage, die eine bunte Schar von Kunstinteressierten und Mitgliedern des Vereins Ateliers und Skulpturenpark in den ehemaligen Steinbruch lockte. Sie nahmen teil an einer Führung durch das rund 6500 Quadratmeter grosse Areal. Dabei bot sich auch die Gelegenheit, die bereits seit langem zum Skulpturenpark gehörenden Werke wieder einmal zu bestaunen. Und natürlich unterwegs die neuen Trouvaillen zu entdecken, welche Gastkünstler auf dem Gelände ausstellen. «Die Auswahl zeigt jeweils für die Kunstschaffenden repräsentative Werke», erklärte Ruedi Mösch, Bildhauer und Präsident des Vereins Ateliers und Skulpturenpark, das Konzept. Die Objekte der Gastkünstler sind mit farbigen Plättchen gekennzeichnet und überall im Wald verteilt.