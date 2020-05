Lockerung im Vorratsschrank – Verputzen wir den Rest Während im Alltag die Lockerungen des Lockdown sehr gut zu spüren und zu sehen sind, hinkt der eigene Haushalt wegen all der angeschleppten Vorräte noch ein wenig hinterher. Sieben Ideen für den Frühlingsputz in der Küche. Nina Kobelt

Locker auf der Leiter: Jetzt gehts auch im Vorratsraum Richtung Normalität. Foto: Getty Images

Daniel Koch machte Hoffnung, Daniel Koch präsentierte 21-mal die neusten Entwicklungen der Corona-Krise, Daniel Koch empfahl dieses und jenes und ging jetzt endlich – verspätet – in Rente. Der Covid-19-Delegierte des Bundesamts für Gesundheit wurde während der letzten Monate für viele so etwas wie ein persönlicher Ratgeber für sämtliche Lebensbereiche. Nur dort, wo er namenstechnisch eigentlich hingehörte – in der Küche – liess und lässt er die Bevölkerung im Ungewissen.