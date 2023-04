In Erklärungsnot: John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA. Foto: Keystone

Ein einfacher Blick in die Geschichte genügt für diese Erkenntnis: Die erfolgreiche Arbeit von Geheimdiensten hat schon dabei geholfen, Kriege zu gewinnen, ihre Pannen und Affären dabei, diese zu verlieren. Im Ukraine-Krieg schienen vor allem die US-Dienste lange in Form zu sein. Sie warnten früh und zutreffend vor der russischen Aggression und beliefern Kiew seit Kriegsbeginn mit einer wahren Flut an Informationen.