Neue Vorschriften für IV – Versicherte können sich jetzt gegen unfaire Gutachten wehren Gespräche zwischen Gutachter der Invalidenversicherung und Versicherten müssen in künftig aufgezeichnet werden. Im Streitfall gibt damit nun endlich handfeste Beweise. Bernhard Kislig

Gespräche für ein IV-Gutachten können von den Beteiligten unterschiedlich interpretiert werden. Nun erhalten Versicherte im Streitfall bessere Beweismittel. Foto: Getty Images/Westend61

Marie Keller (Name geändert) leidet an chronischen Rückenschmerzen. Weil sie deswegen kaum mehr arbeiten kann, beantragt sie eine Invalidenrente. Die Invalidenversicherung (IV) tut, was sie in solchen Fällen üblicherweise tut: Sie lässt Keller erst einmal ärztlich begutachten. Das Resultat dieser Begutachtung spielt eine entscheidende Rolle dabei, ob die Versicherung Leistungen gewährt oder nicht. Denn die Gerichte stützen sich im Streitfall fast immer auf die Gutachten ab.

Doch die IV-Begutachtungen stehen seit langem in der Kritik. So werfen die Anwälte von Versicherten der IV vor, dass sie aus Spargründen Gutachterinnen und Gutachter bevorzuge, die in ihrem Sinne entschieden. Die Versicherten gingen deshalb oft leer aus. Auch Versicherte selber beklagen sich regelmässig, dass im Gutachten nicht das stehe, was sie während der Untersuchung gesagt hätten.