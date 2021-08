Verspätungen und Zugausfälle in Zürich – Mehrere Gleise waren im Zürcher HB nicht befahrbar Im grössten Zürcher Bahnhof gab es am Donnerstagmittag eine technische Störung mit Folgen für die Reisenden.

Im Zürcher Hauptbahnhof ist mit Zugausfällen zu rechnen Foto: Keystone

Am Zürcher HB kam es am Donnerstagmittag zu einer grösseren, aber nur kurzzeitigen Störung. Die Gleise in der Halle – Nummer 3 bis 12 – waren für rund 20 Minuten nicht befahrbar.

Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen, wie ein Sprecher der SBB auf Anfrage sagt. Was die Ursache für die technische Störung war, ist aktuell noch unklar und wird abgeklärt.

Der Unterbruch über Mittag sollte keine längerfristigen Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben.

red

