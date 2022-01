Statthalterämter Bülach und Dielsdorf – Verstösse gegen Corona-Massnahmen haben sich verdreifacht Wer gegen die Maskenpflicht verstösst, wird mit 100 Franken gebüsst. Dass damit nicht alle einverstanden sind, zeigt sich an zwei Beispielen aus der Region. Flavio Zwahlen

Die Verstösse gegen Corona-Massnahmen haben sich in den Bezirken Bülach und Dielsdorf im vergangenen Jahr verdreifacht. Foto: Leo Wyden

In den kommenden Tagen müssen sich am Bezirksgericht Bülach zwei Maskenverweigerer verantworten – ein 59-jähriger Mann und eine 55-jährige Frau. Der Mann trug im April 2021 im Prime Center am Flughafen Zürich keine Maske, weshalb er mit einer Busse von 100 Franken belegt wurde. Da er die Busse innert 30 Tagen nicht bezahlte, kam das ordentliche Verfahren zur Anwendung. Sprich, das Statthalteramt Bülach hat einen Strafbefehl ausgestellt und dem Mann dafür zusätzlich 150 Franken in Rechnung gestellt. Damit war der 59-Jährige nicht einverstanden und erhob Einsprache. Deshalb wird sich das Bezirksgericht Bülach am 27. Januar mit dem Fall beschäftigen.