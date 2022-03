Sweet Home: Entspannter Wohnstil – Versuchen Sie es mit dem «Modern Rural»-Stil Mit Holz, natürlichen Textilien und einem rustikalen Touch holen Sie sich auf moderne Art ländlichen Charme ins Haus. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Geschliffene Rauheit

Modern eingerichtetes Wohnzimmer in einem Landhaus. Foto über: The Modern House

Die Sehnsucht nach dem Land ist modern geworden. Statt Schaukelstuhl und Kupferkessel sind es natürliche Materialien, organische Formen, rustikale Optiken und eine Portion Eleganz, die den modernen ländlichen Wohnstil beeinflussen. Alles zusammen wirkt entspannt und natürlich.

2 — Ungezwungen elegant

Elegantes Esszimmer mit schwerem Holztisch. Möbel, Accessoires und Foto: Anthropologie

Schweres, Grobes und gar Klobiges tun manchmal einfach gut. Tische, Schränke oder Buffets, die unverrückbar und stattlich in einer Wohnung Platz nehmen, strahlen genau diese Verlässlichkeit aus, die im schnellen, flüchtigen Alltag oft fehlt. Diese Art von Möbel werden gerne mit Leichtem umgeben, was bei gekonnter Umsetzung eine ungezwungene Eleganz entstehen lässt.

3 — Entspannter Chic

Grosszügig eingerichtetes Wohnzimmer mit viel Gemütlichkeit. Foto über: Studio Mc Gee

Körbe, Decken über dem Sofa, weiche Teppiche und Pflanzen. Mit solchen Mischungen zieht eine ländlich entspannte Stimmung in die Stadtwohnung. Natürlich sieht das alles auch ziemlich chic aus, denn die Grosszügigkeit ist mit im Spiel. Der Trick, mit dem solche ländlich inspirierte Wohnstile edel rüberkommen, heisst Reduktion. Wenn nämlich nichts überladen ist und alles Luft zum Atmen hat, dann wirkt der ländliche Charme in einer Stadtwohnung nicht wie eine Verkleidung.

4 — Aus dem Wald ins Haus

Ein rustikaler Couchtisch kombiniert zur schlichten modernen Eckgruppe. Foto über: Style by Emily Henderson

Was in der heutigen, stark technologisierten Zeit oft fehlt, ist der direkte Bezug zur Natur. Durch das verdichtete Bauen verschwinden Grünflächen in den Städten und statt durch Feld und Flur zu gehen, besucht man Events oder macht höchstens mal Pause im Park. So tun in den Wohnungen grobe, ungehobelte Dinge gut. Auch wenn sie mitten in einer gepflegten Umgebung stehen, sind sie doch ein Gruss oder ein Lockruf aus der Natur.

5 — Lebensspuren

Poetisches Stilleben auf rustikalem Regal. Accessoires und Foto: Zara Home

Man geht nicht mit High Heels durch ein Feld. Ebenso wenig stehen alte Bauernhäuser mitten in der Stadt. Doch gerade wenn die Wohnung allzu glatt und geschliffen ist, tun ihr Dinge mit Lebensspuren gut. Diese Eigenschaft hat zum Beispiel viel dazu beigetragen, dass der Industrialstil sich so intensiv und nachhaltig durchgesetzt hat. Doch momentan sehnen wir uns nach Einfacherem, Natürlicherem. So bekommen Apartment-Wände schon mal Patina mit Kalkfarben und man zieht einen alten Beizentisch dem Designstück - oder rustikale Regale den cleveren modularen Lösungen vor.

6 — Gekonntes Durcheinander

Persönliches Regal mit vielen verschiedenen Lieblingsstücken. Möbel, Accessoires und Foto: Ferm Living

Weil Städter Landleben nur in der Freizeit geniessen, ist die Nähe zur Natur mit einem relaxten Lebensgefühl verbunden. Dieses charmante Durcheinander und das Zufällige, dem wir in Ferienhäusern, Chalets oder Cottages begegnen, wünschen wir uns auch zu Hause. Doch leider fehlt in der Dreizimmerwohnung im vierten Stock der Garteneingang, den man benutzt, um Gummistiefel und Hundeleinen abzulegen. Auch haben wir nicht die grosse, rustikale Küche mit Buffets und Regalen, an denen Teetassen an Haken baumeln und Körbe voller Gemüse auf Tischen Platz haben. Der einzige Ort, dem wir auf einfache Art ein wenig von diesem spontanen Lebensgefühl einhauchen können, sind Regale. Hier darf sich nämlich ganz ungeniert Kunst mit Keramik oder Literatur mit der Giesskanne treffen.

7 — Gemütliche Leichtigkeit

Freundliche, helle Küche in einem charmanten Stilmix. Foto über: The Nordroom

Design und Rustikales vertragen sich ganz gut, vor allem wenn sie sich in einem entspannten Mix treffen. Dies funktioniert in einer Stadtwohnung am besten auf die leichte Art. Helle Farben, helles naturbelassenes Holz, Fundstücke und eine gewisse Leichtigkeit sind die besten Zutaten dafür.

8 — Neue Traditionen

Schlichter Vitrinenschrank aus Holz, gefüllt mit dunkler Keramik und Vorratsdosen. Möbel, Accessoires und Foto: House Doctor

Es muss nicht zwingend das uralte Stück sein, das ländlichen Charme versprüht. Auch moderne, schlichte Möbel können ein gewisses Countryfeeling ausstrahlen. Sie verstehen sich erst noch gut mit urbaner Architektur und den neuen handwerklichen Wohnaccessoires.

9 — Zurück zur Einfachheit

Neues rustikales Ablagemöbel aus Holz. Möbel, Accessoires und Foto: Nordal

Viele neue Möbel sind simpel und zeigen sich in einer selbstverständlichen Natürlichkeit. Sie lassen sich gut in bestehende Einrichtungen integrieren und sorgen für Wärme. Dies kann mit Körben und Keramik unterstützt werden.

10 — Ruhe und Reduktion

Sanft eingerichtetes Schlafzimmer mit vielen Textilien und rustikalem Holzhocker als Nachttisch. Foto über: Homes to love

Was viele am Landleben schätzen, ist die Ruhe. Diese lässt sich auch stilmässig kreieren. Schöne edle Materialien, sanfte natürliche Farben und viele Textilien sind dabei die wichtigsten «Schalldämpfer».

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

