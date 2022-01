Sweet Home: Magischer Wohntrend – Versuchen Sie es mit einem Spiegel Sie vergrössern, reflektieren und bieten neue Aussichten: Hier sind zwölf Inspirationen zum Trendstück Spiegel. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Spiegel statt Bild

Kunstvoll: Grosser Wandspiegel über einem Sofa. Foto über: Nestor

Wer den Beitrag «Machen Sie Ihr Zuhause zur Muse» gelesen hat, weiss, dass das eigene Sweet Home auch Inspiration ist. Dies unterstützen Sie mit Spiegeln. Ein grosser Spiegel, der wie ein Bild an die Wand gehängt wird, öffnet neue Blicke und Winkel und ist somit eine Art wandelndes Bild von Ihrem Zuhause.

2 — Spiegel als Aufheller

Clever platziert: Ein grosser Spiegel so an die Wand gelehnt, dass er das Tageslicht weitergibt. Foto über: The Fold Mag

Grosse Spiegel, so platziert, dass sie das durchs Fenster reinkommende Licht auffangen, hellen einen Raum auf. Damit Sie nachts bei Dunkelheit nicht in zwei dunkle Löcher blicken müssen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich für schöne Vorhänge zu entscheiden.

3 — Spiegel als Hingucker

Barockes Prachtstück: Antiker Spiegel in einem modern eingerichteten Raum. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Praktisch jeder schaut in den Spiegel, an dem er vorbeigeht. Aber schauen Sie auch den Spiegel selbst an? Dafür muss der Spiegel nämlich ausserordentlich sein und mit seiner Schönheit verführen. Das tut dieser Spiegel hier im Zuhause von Barbara Hinder, der Interiordesignerin und Besitzerin des Zürcher Einrichtungsgeschäfts Artiana. Sie spielt damit auch mit ganz unterschiedlichen Zeit- und Stilepochen und lässt durch einen antiken Spiegel in die Gegenwart blicken.

4 — Spiegel als Architekturtrick

Fast wie Versailles: Antiker Spiegel zwischen zwei Fenstern platziert. Foto über: This is glamorous

Grossartige antike Spiegel findet man natürlich nicht auf die Schnelle. Vor allem in der Schweiz, einem bürgerlichen Land, zeigen auch die Antiquitäten bürgerliche Zurückhaltung. Aber wenn Sie ein solches Prachtstück finden, können Sie, geschickt platziert, einer schlichten Wohnung die Ambiance eines Palastes verleihen.

5 — Spiegel als Erweiterung

Schrankverkleidung: Spiegel am Schrank lassen ein Schlafzimmer grösser wirken. Foto: Rita Palanikumar

Wer zeigt, wie man auf moderne oder besser gesagt postmoderne Art mit Spiegeln zaubern kann, ist das berühmte Schweizer Architekten- und Designpaar Robert und Trix Haussmann. Wir hatten das Glück, dass wir das Paar vor einigen Jahren in seinem Zuhause im Zürcher Seefeld besuchen durften. Es war ein Palast, in dem Spiegel überall weiterführten, denn sie waren gekonnt eingesetzte Elemente der Architektur und Einrichtung.

6 — Spiegel als Spiel

Zauberhaft: Ein Spiegel, der wie ein Durchgang wirkt. Foto über: Franzon du Rietz

Auf ganz einfache und schlichte Art können wir das in jeder Wohnung im Kleinen nachahmen. Gerade runde, grosse Wandspiegel bieten optisch ein Loch und Durchgang in eine andere Dimension. Vertieft wird das bei diesem Beispiel mit dem sinnlich grauen Ton der Wände.

7 — Spiegel als Möbel

Selbstbewusst: Ein Spiegel geschickt zwischen die Möbel platziert. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Interessant eingesetzte Spiegel haben wir auch bei einigen anderen, jüngeren Hausbesuchen für unsere Homestorys entdeckt. Die Designerin und Kreativallrounderin Anna Z'Brun hat zum Beispiel einen grossen, schlichten Spiegel mit schwarzem Rahmen so platziert, als wäre er auch ein Möbelstück. So vervollkommnet er die Einrichtung und bietet natürlich auch noch alle anderen Talente, die Spiegel haben, wie die Reflexion vom Tageslicht oder einen Blick auf andere Teile der Räume.

8 — Spiegel als Vergrösserung

Weitsicht: Ein grosser Spiegel sorgt hier in einer kleinen Wohnung für mehr Raum. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Die junge Fotografin Ella Mettler hat mit einem riesigen Spiegel ihre erste kleine Einzimmerwohnung geschickt vergrössert. Auch dieser Spiegel lässt den Raum neu und grösser wirken und fängt das Licht des grössten Fensters der Wohnung so auf, dass es stärker strahlt.

9 — Spiegel als Stilelement

Eleganz: Grosser Spiegel mit antik anmutenden Rahmen. Spiegel und Foto: Maisons du Monde

Mit der Wahl des Spiegels kann man einfach einen Stil brechen oder stärker definieren. Das funktioniert so ähnlich, wie bei den Leuchten. Denken Sie an einen Kronleuchter in einem minimalistisch eingerichteten Ambiente oder an eine schlichte Designlampe auf der antiken Kommode. Ich vergleiche dieses Umgehen mit bestimmten Wohnaccessoires mit Schmuck oder Schuhen, die ein Outfit entweder festlich oder cool machen. Dieser elegante, grosse Spiegel ist von Maisons du Monde.

10 — Spiegel als Statement

Rückendeckung: Grosser Spiegel hinter einem Sofa im Wohnzimmer. Foto über: Svenska Maklar Huset

In diesem Wohnzimmer kommt der grosse Trend zu Spiegeln in der Wohnung schön zum Ausdruck. Spiegel sind nämlich nicht mehr nur in Schlafzimmern oder Entrees zu Hause, sondern in allen Räumen. Sie helfen besonders auch dem Wohnzimmer und dem Esszimmer stilmässig und mit allen anderen, bereits erwähnten Talenten auf die Sprünge.

11 — Spiegel für Selfies

Für den Outfitcheck: Spiegel in der Ankleide. Spiegel und Foto: HK Living

Und doch haben es die Spiegel wegen unserer Eitelkeit so dominant in die Liste der wichtigsten Wohntrends geschafft. Sie sind nämlich zuerst bei den Influencern eingezogen, da diese sie, vor allem wenn Sie neue Modeoutfits propagieren möchten, dominant und natürlich für die ganze «Community» sichtbar platzierten. Dieser grosse Spiegel von HK Living zeigt einen Antiklook und bietet deswegen eine gewisse Milde!

12 — Spiegel als Wandschmuck

Spielerisch: Ein Sammelsurium von interessanten, kleinen Wandspiegeln. Foto: MKN

Spiegel müssen nicht immer gross sein, um grossartig zu wirken. Eine Wand voller besonderer Fundstücke, kann auch ein starkes Stilstatement sein und Lust darauf machen, sich auf die Suche nach hübschen Einzelstücken zu machen.

