Bauunternehmer angeklagt – Verteidiger im Zürcher Menschenhandel-Fall verlangt hohe Genugtuung Er habe seine Arbeiter nicht ausgebeutet, argumentierte ein Bauunternehmer, der seine Arbeiter «wie Dreck» behandelt haben soll. Stattdessen verlangte er 380’000 Franken für «Überhaft».

Seine ausländischen Arbeiter hätten viel verdienen können, so die Verteidigung eines Bauunternehmers am Zürcher Bezirksgericht. Foto: Taddeo Cerletti

Im Menschenhandel-Fall am Zürcher Bezirksgericht hat der Verteidiger des Bauunternehmers am Donnerstag die meisten Vorwürfe zurückgewiesen: Die ausländischen Arbeiter seien nicht ausgebeutet worden – sie hätten viel verdienen können.

Der 42-Jährige Bauunternhemern habe die armen Arbeiter ausgebeutet, die ihre Rechte nicht gekannt hätten, so hatte es die Staatsanwältin am Vortag in ihrem Plädoyer festgehalten. Und er habe diese Männer, die in überfüllten, verschimmelten Wohnungen hausten, wie Dreck behandelt.

Dass der Bauunternehmer seine ungarischen und moldawischen Arbeiter nur schlecht oder gar nicht zahlte, führte der Verteidiger am Donnerstag auf «organisatorische und finanzielle Überforderung» zurück. Nachdem ein Generalunternehmer die Akonto-Zahlungen an seinen Mandanten eingestellt habe und ihm ein weiterer Grossauftrag entzogen worden sei, sei er unter grossen Druck geraten.

«Weder wehr- noch ahnungslos»

Damit strafrechtlich überhaupt von Menschenhandel die Rede sein könnte, müsste eine Ausbeutung in grosser Intensität wie im Bereich der Prostitution, von Sklaverei oder Zwangsarbeit vorliegen, brachte der Verteidiger weiter vor.

Die Arbeiter seien aber freiwillig in die Schweiz gereist und hätten keine Arbeit gegen ihren Willen ausgeführt. Alle seien auch zuvor bereits einmal im Ausland einer Arbeit nachgegangen, sie seien damit weder wehr- noch ahnungslos gewesen.

Während die Staatsanwältin am ersten Prozesstag am Mittwoch von Drohungen gesprochen hatte, verwies der Verteidiger auf ein «allgemein raues Klima» und eine «beidseits ruppige Kommunikation».

Unternehmer sieht moralische Verfehlung

Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer am Mittwoch eine Verurteilung wegen Menschenhandels sowie einer Vielzahl weiterer Delikte und eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und vier Monaten für den 42-jährigen Unternehmer.

Dessen Verteidiger verlangte nun Freisprüche von den meisten Vorwürfen und für verbleibende Schuldsprüche in Nebenpunkten wie Misswirtschaft und Förderung der illegalen Einreise eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten sowie eine angemessene Geldstrafe.

Da der Mann fast drei Jahre in Untersuchungshaft sass, beantragte er für die sogenannte Überhaft eine Entschädigung von rund 280'000 Franken.

Der beschuldigte Bauunternehmer nahm an der zweitägigen Verhandlung nicht teil. Das Bezirksgericht hatte ihn dispensiert. Über seinen Anwalt liess er ausrichten, dass er betroffenen Bauarbeitern 40'000 Franken ausstehende Löhne bezahlen wolle. Dazu fühle er sich ethisch-moralisch verpflichtet. Sein Mandant habe nie vorgehabt, keine Löhne zu zahlen. Ihm seien einfach die Baustellen über den Kopf gewachsen.

SDA/lop

