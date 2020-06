Prozess um Mord in Küsnacht – Verteidiger sehen keinen Beweis für Mord oder die Anstiftung dazu Die Anklage erinnert die Verteidiger im Küsnachter Mordprozess an einen Krimi. Die Tochter habe aber nie jemanden beauftragt, sagt der eine. Sein Mandant sei nie am Tatort gewesen, der andere. Pascal Jäggi

Ein reines Konstrukt sei die Ansicht der Anklage, die Tochter habe jemanden beauftragt, ihre Mutter umzubringen, sagt der Verteidiger. Foto: Manuela Matt

Die Tochter soll den Mord an einer 73-jährigen Ärztin in Küsnacht angeordnet haben. Zwei Männer hätten sie in ihrem Haus erstickt. Davon ist der Staatsanwalt überzeugt. Der Verteidiger der Tochter sagt hingegen am fünften Tag des Mordprozesses: Das ist eine reine Hypothese. Dass seine Mandantin jemanden dazu angestiftet haben soll, ihre Mutter umzubringen, sei ein Konstrukt der Staatsanwaltschaft. Es gebe keine Beweise dafür, weder belastende Aussagen noch Gespräche. «Es ist eine Glaubensfrage, dass sie auf die angeblichen Täter eingewirkt hat», sagt der Verteidiger. Entsprechend fordert er einen Freispruch sowie eine Genugtuung von 250’000 Franken für die erstandene Haft.