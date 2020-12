Letzter Riesen-Sieg

Carlo Janka ist der letzte Schweizer Riesenslalom-Sieger. Ein Jahr nach seinem Olympiasieg in Vancouver triumphierte der Bündner 2011 in Kranjska Gora. Es war der letzte Schweizer Sieg in Jankas einstiger Paradedisziplin dem Riesenslalom.

Schreibt Marco Odermatt heute diese Geschichte neu?

Die Ausgangslage stimmt. Gleich gehts los in Santa Caterina. Wir sind gespannt!