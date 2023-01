Bericht aus Deutschland – Verteidigungsministerin Lambrecht zu Rücktritt entschlossen Gemäss der «Bild-Zeitung» komme der Schritt der 57-jährigen SPD-Politikerin von sich aus. Wann sie ihr Amt abgebe, stehe noch nicht fest, heisst es weiter.

Unglückliche Zeit als Ministerin: Christne Lambrecht soll sich entschlossen haben, ihr Amt niederzulegen. Foto: Clemens Bilan (Keystone/13. Januar 2023)

Die deutsche Verteidigungsministerin und SPD-Politikerin Christine Lambrecht soll einem Zeitungsbericht zufolge entschlossen sein, von ihrem Amt zurückzutreten. Die Initiative dazu komme von ihr selbst, schreibt bild.de unter Berufung auf «mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen». Das genaue Datum ihres geplanten Rückzugs stehe allerdings noch nicht fest.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP: «Es sind Gerüchte, die wir nicht kommentieren.»

Grund für den Rücktritt ist laut «Bild» die Ansicht Lambrechts, dass im Verteidigungsministerium ein Neuanfang notwendig sei. Dem Bericht zufolge wird in Regierungs- und SPD-Kreisen bereits über die Nachfolge beraten. Dabei würden der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högl (SPD), gute Chancen eingeräumt.

Ein als unglücklich empfundenes Video mit Neujahrsgrüssen der Ministerin hatte den Druck auf die seit längerem in der Kritik stehende Lambrecht in jüngster Zeit noch verstärkt. Oppositionspolitiker stellen ihre Eignung in Frage und fordern ihren Rücktritt.

Verhängnisvolles Video: Christine Lambrecht hält in der Silvesternacht eine Neujahrsrede und erntet dafür saftige Kritik. Video: AFP

AFP/fal

