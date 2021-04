Noah Greuter vom EHC Kloten – Vertrauen bestätigt, nun träumt er von WM in Dallas Der 16-jährige Bassersdorfer ist einer von vier Spielern der Elit-U-20 des EHC Kloten, die beim Sichtungscamp der Schweizer U-18-Nationalmannschaft in Cham dabei sind. Markus Wyss

Noah Greuter beim Training in der SWISS Arena in Kloten. Foto: Leo Wyden

Er kam, sah und beeindruckte die Eishockeyliebhaber. Noah Greuter, der am kommenden 5. Juli erst 17 Jahre alt wird, überzeugt seit vergangenem Oktober in der Elit-U-20 des EHC Kloten.

Das Vertrauen von Elit-U-20-Trainer Juhani Suomalainen in den beweglichen, 1,86 m grossen, 16-jährigen Stürmer zahlte sich aus. In 39 Spielen erzielte der Youngster 16 Tore und konnte sich 12 Assists gutschreiben lassen. In der letzten Qualifikationspartie bei den GCK Lions, die mit 4:6 verloren ging, schoss Greuter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung ein. Seine Sturmpartner in diesem Match hiessen Sadin Basic (19) und Kevin Andrej Kasper (17).